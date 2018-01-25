В Челябинск может приехать Конор Макгрегор

В феврале Челябинск может посетить боец смешанного стиля Конор Макгрегор. В настоящий момент идут переговоры, сообщается в официальном паблике RCC Boxing Promotion.

Макгрегор может стать почетным гостем на поединке россиянина Ивана Штыркова.

"В данный момент мы ведем переговоры, чтобы Конор приехал в Челябинск 24 февраля в качестве почетного гостя", - сообщил исполнительный директор RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

Напомним, в августе американский профессиональный боксер Флойд Мэйуэзер победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде в бою по правилам бокса.