В ЦИК отметили рекордное число женщин на президентских выборах 2018 года

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина объяснила, почему так много женщин решили побороться за пост президента в 2018 году.

По ее мнению, рост числа женщин среди кандидатов – "общемировая тенденция". "И женщины видят, что не всегда мужчины решают те проблемы, которые они считают общими, так, как это могли бы сделать женщины", - сказала RT секретарь Центризбиркома.

Она заявила, что выборы-2018 стали "рекордными по количеству желающих, как-то заявивших о себе, и по количеству женщин молодых, активных, привлекательных", по ее мнению, "тоже установлен рекорд".

Гришина отметила, что многие женщины "достаточно успешно работают". В настоящий момент на участие в выборах зарегистрировано два кандидата, 13 собирают подписи, отметила секретарь ЦИК.

"Из этих 13 собирают подписи Собчак, Гордон, Лисицына, Волынец, Агурбаш. Конечно, это ещё не 50%, но мы приближаемся", - добавила она.

Ранее в ЦИК назвали количество кандидатов на выборах президента России. Максимум 19 кандидатов будет в избирательном бюллетене на предстоящих выборах президента России 18 марта, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.