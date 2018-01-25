В Челябинске столкнулись две "ГАЗели": местные растащили упавшие из кузова мясо и пельмени

В Челябинске на Копейском шоссе столкнулись две "ГАЗели" - авария произошла накануне.

По информации ГИБДД, машины после столкновения влетели на остановку через металлический забор.

"Один из водителей не пропустил другого при повороте налево. Жертв в аварии нет, пострадал один из водителей, однако от госпитализации отказался", - сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

В группе "Вконтакте" свидетели аварии написали, что местные пенсионеры растащили продукты, которые от удара вывалились из кузовов машин. Об этом пишет и сам водитель одной из машин, однако никто никаких заявлений в правоохранительные органы не писал.