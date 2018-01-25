Холдинг "Аэропорты регионов" получил 20% акций сургутского аэропорта

Холдинг "Аэропорты регионов" (входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга) получил 20% акций аэропорта Сургута, сообщает "Ъ" со ссылкой на гендиректора холдинга Евгения Чудновского.

По информации издания, сделка состоялась в конце 2017 г. Доля была выкуплена у частных лиц. Сумма сделки не сообщается. Новый владелец акций рассматривает возможность строительства нового терминала в аэропорту Сургута. Также компания может принять участие в развитии транспортной инфраструктуры округа.

Аэропорт Сургута - крупнейший в Югре. В 2017 г. пассажиропоток аэропорта вырос на 15,7% и составил 1,7 млн человек. Рейсы более чем по 100 направлениям выполняют около 20 авиакомпаний. Выручка аэропорта в 2017 г составила - 3,3 млрд руб., чистая прибыль - 48,5 млн руб.