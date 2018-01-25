В "Ельцин-центре" Венедиктов и Юмашев подискутируют "по следам" книги о Березовском

В Екатеринбурге в "Ельцин-центре" пройдет дискуссия "по следам" книги об опальном олигархе Борисе Березовском - "Время Березовского". Дискутировать в центре имени первого президента России будут автор книги Петр Авен, экс-руководитель Администрации президента Валентин Юмашев и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, передает корреспондент Накануне.RU.

В анонсе мероприятия от "ЕЦ" сказано, что Березовский "для очень многих людей стал символом 90-х", "именно он воплотил в себе важные черты своего времени – времени становления второго российского капитализма".

Дискуссия состоится 2 февраля. Стоимость билета - от 1 тыс. руб. При этом, установлены возрастные ограничения "18+".

Напомним, финансовые дела Бориса Березовского пошли в гору в период президентства Бориса Ельцина. Против Бориса Березовского в России было возбуждено более десятка уголовных дел. Генеральная прокуратура РФ неоднократно требовала его экстрадиции из Великобритании, куда на ПМЖ перебрался олигарх, однако этого сделано не было. Березовский был найден мертвым 23 марта 2013 года в ванной своего дома в Великобритании.