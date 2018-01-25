В сети появилась петиция в поддержку южноуральского преподавателя вуза, подозреваемого в коммерческом подкупе

В сети опубликована петиция в поддержку преподавателя Южно-Уральского института управления и экономики Алексея Шилкина, подозреваемого в коммерческом подкупе, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению автора петиции, уголовное дело возбуждено незаконно.

"Алексей сам преподает антикоррупционное законодательство, насчёт его принципиальности в вузе ходят легенды и ставит он оценки только за знания, это вам подтвердит любой из его учеников. Считаем, что Шилкин Алексей Михайлович невиновен во вменяемом ему нарушении закона, просим провести проверку оперативных сотрудников МВД Челябинской области на предмет законности действий по выявлению фактов вменяемого ему деяния, законности возбуждения уголовного дела по статье ч.7 ст. 204, реабилитировать его честное имя и восстановить его в должности заведующего кафедрой кафедрой гуманитарных и общеправовых дисциплин Южно-Уральского института управления и экономики", - говорится в обращении.

Петиция направлена губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, председателю комитета по безопасности и коррупции Госдумы Василию Пискареву и прокурору области Александру Кондратьеву.

Как ранее сообщало Накануне.RU, следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя Алексея Шилкина, подозреваемого в коммерческом подкупе. По версии следствия, 18 сентября прошлого года подозреваемый незаконно получил от студентов 36 тыс. рублей за выставление положительных оценок по экзаменам учебных дисциплин "Административное право", "Правовые основы государственной и муниципальной службы" без фактической проверки знаний.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как отмечает автор петиции, в настоящий момент преподаватель госпитализирован в больницу с нарушением сердечного ритма и проблемами с давлением.