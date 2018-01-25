"Припаркованные машины медленно уходят под лёд": в центре Екатеринбурга коммунальная авария

В Екатеринбурге серьёзная коммунальная авария в районе улиц Белинского - Энгельса. Проезжую часть затопило водой. Из колодца вода идёт с сильным напором, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как пишут очевидцы в группе "Типичный Екатеринбург", троллейбусы встали, пешком дорогу перейти можно только по воде, а обойти негде. Вода замерзает, поэтому припаркованные машины уходят под лёд.

"Екатеринбург стремится поставить рекорд по коммунальным катаклизмам в этом году", - пишут жители города.

Получить комментарий в пресс-службе Водоканала не удалось.