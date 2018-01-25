Губернатор Зауралья назвал подделкой агитационные листовки в штабе оппозиционера Навального

Глава Зауралья Алексей Кокорин, выступая в прокуратуре региона, назвал подделкой листовки в штабе оппозиционера Алексея Навального в Кургане, передает корреспондент Накануне.RU.

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Как отметил губернатор региона, накануне выборов президента нужно активизировать внимание правоохранительных органов на такие действия незаконного характера.

"Весь деструктив, исходящий от так называемого штаба Навального, нужно незамедлительно пресекать", - сказал губернатор.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вечером 24 января в штаб Навального в Кургане пришла полиция - правоохранители изъяли листовки, в которых содержалась информация, нарушающая закон о проведении выборов и референдумов. Активисты штаба считают, что вовсе не нарушают закон.