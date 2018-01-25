Губернатор Зауралья назвал подделкой агитационные листовки в штабе оппозиционера Навального

Глава Зауралья Алексей Кокорин, выступая в прокуратуре региона, назвал подделкой листовки в штабе оппозиционера Алексея Навального в Кургане, передает корреспондент Накануне.RU.
Как отметил губернатор региона, накануне выборов президента нужно активизировать внимание правоохранительных органов на такие действия незаконного характера.
"Весь деструктив, исходящий от так называемого штаба Навального, нужно незамедлительно пресекать", - сказал губернатор.
Как ранее сообщало Накануне.RU, вечером 24 января в штаб Навального в Кургане пришла полиция - правоохранители изъяли листовки, в которых содержалась информация, нарушающая закон о проведении выборов и референдумов. Активисты штаба считают, что вовсе не нарушают закон.