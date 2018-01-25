Первоуральский завод, пресс-конференция и встреча с екатеринбуржцами... Стала известна программа визита на Урал кандидата Грудинина

Стала известна программа визита на Средний Урал кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил персек свердловских коммунистов Александр Ивачев, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее сообщалось, что визит Грудинина в Екатеринбург состоится 1 февраля.

По словам Александра Ивачева, в рамках визита Павел Грудинин встретится с коллективом первоуральского завода "Уралтрубпром", а затем - с журналистами: даст пресс-конференцию. Вечером запланирована встреча с жителями Екатеринбурга в Театре эстрады.

Уточняется также, что в промежутках между мероприятиями у кандидата состоится несколько интервью.

"Вместе с Павлом Николаевичем в столицу Урала прилетают заместитель председателя ЦК КПРФ Афонин Юрий Вячеславович, член постоянно действующего совета НПСР, экономист Болдырев Юрий Юрьевич и депутат Государственной думы Ющенко Александр Андреевич", - добавил Ивачев.

Как ранее сообщало Накануне.RU, директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин был зарегистрирован в качестве кандидата на президентских выборах 12 января, став, таким образом, вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского, зарегистрированного 29 декабря. При регистрации Грудинин пообещал вести избирательную кампанию без нарушений.

Сообщалось также, что на момент выдвижения в кандидаты Павел Грудинин имел иностранные счета, однако к моменту регистрации таких счётов у него уже не было.