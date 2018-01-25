В районе пропажи судна "Восток" найдены радиобуй, жилеты и мусор

Самолет Бе-200ЧС МЧС России вылетел из Хабаровска на поиски пропавшего судна в Приморском крае.

На его борту находятся 10 спасателей, которые имеют все необходимое снаряжение и плавсредство для поиска и спасения людей, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

В ближайшем от места происшествия населенном пункте – в поселке Славянка Хасанского района дежурят бригады медицинских работников, готовых к оказанию первой медицинской помощи возможным пострадавшим.

Сообщается, что на месте происшествия с вертолета и спасательных судов обнаружен радиобуй, два спасательных жилета и бытовой мусор. Поиски осложнены волнением моря и сильным ветром.

Напомним, сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Приморскому краю поступило сообщение от капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя. По предварительным данным, он принадлежит рыболовному судну "Восток", на его борту находится 21 человек. Связаться с судном не удалось.

В настоящее время в районе поисковых работ воздушную разведку выполняют два вертолета Ми-8. К выходу готовится морской спасательный буксир.

Координацию поисковых работ в морской акватории осуществляет Владивостокский морской спасательно-координационный центр Росморречфлота Минтранса России. О случившемся предупреждены все мимо проходящие суда.

В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю организована работа оперативного штаба. Открыт телефон "горячей линии": 8 (423) 239-99-99.