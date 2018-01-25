Заксобрание Пермского края поддержало создание Кизеловского и Гремячинского городского округов

Заксобрание Пермского края одобрило проекты законов об объединении территорий. В крае созданы Кизеловский и Гремячинский городские округа. Также депутаты проголосовали за изменение правил предоставления межбюджетных трансфертов, для того, чтобы после объединения территории не потеряли в доходах, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты проголосовали за проекты в дух чтениях. Министр территориального развития Роман Кокшаров,выступая с поправками в правила предоставления трансфертов муниципалитетам, напомнил, что объединительные процессы начаты в Краснокамске, Чайковском, Кунгуре. По расчетам правительства для того, чтобы территории не потеряли часть финансирования, из бюджета необходимо дополнительно выделить 89,5 млн руб. В том числе, 41 млн руб. в качестве компенсации за предыдущие два года уже объединенным Лысьве и Губахе.

Проект предусматривает выплату компенсаций высвободившимся руководителям территорий. В течение одного года они будут получать пособие в размере фактической зарплаты в том случае, если не устроятся на работу. Это потребует порядка 35 млн руб., но Кокшаров заверил, что невостребованных специалистов практически не будет. Сумма может составить 5-10 млн руб.

Проект поправок депутаты приняли в первом чтении.