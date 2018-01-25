Эксперт: евро в ближайшее время будет более предпочтителен, чем доллар

Эксперты назвали наиболее вероятные причины падения доллара. По мнению специалистов, евро в ближайшее время будет более предпочтителен, поскольку у него имеется дальнейший потенциал роста.

Напомним, 24 января долларовый индекс DXY (курс доллара к корзине шести мировых резервных валют) рухнул до минимумов, которые последний раз наблюдались в конце декабря 2014 года. С начала текущего года индекс понизился на 2,6%. Доллар также потерял в стоимости и по отношению к каждой из мировых резервных валют в отдельности, снизившись по отношению к евро на 0,75%, к британскому фунту стерлингов - на 1,4%, к японской иене - на 0,8%, к канадскому доллару - на 0,5%. По отношению к российскому рублю доллар также снижается, но чуть меньше - на 0,2%.

Как полагает заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова, наиболее очевидной причиной падения доллара стало заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что слабый доллар оказывает поддержку экономике.

"В принципе, ничего нового он не сказал, просто подтвердил экономическую закономерность, что слабая национальная валюта поддерживает производство в отраслях-экспортерах. Американские биржевые спекулянты отреагировали "патриотически", ведь слабый доллар поддерживает экономику США, а спекулянты из других стран помогли росту своих национальных валют. Скорее всего, спекулятивное заявление министра финансов США уже в ближайшие дни будет отыграно рынком. Возникает вопрос: а не последуют ли за заявлением американского министра заявления министров других стран, или, например, финансовых регуляторов, о вреде укрепления национальной валюты? Такое теоретически возможно, ведь экономический рост важен для всех, а если его основным драйвером является слабая национальная валюта, почему бы не "сыграть на понижение"?", - отмечает Наталья Мильчакова.

Сегодня днем состоится заседание ЕЦБ по вопросам монетарной политики в еврозоне. С высокой вероятностью процентная ставка в еврозоне останется, как и раньше, на нулевом уровне.

"Однако наибольшее внимание рынка будет приковано к конференции Марио Драги, который, вероятно, прояснит, считает ли европейский финансовый регулятор сильный евро помехой для экономического роста в еврозоне или нет. Однако пока ясно, что ЕЦБ с ужесточением денежно-кредитной политики не торопится. Тем не менее, для США геополитический фон остается более напряженным, чем для еврозоны: угроза конфликта на Корейском полуострове, ухудшение отношений с Китаем и Россией, а также возможность надолго ввязаться в конфликт на Ближнем Востоке. И это, соответственно, генерирует дополнительные риски для доллара. Мы полагаем, что евро в ближайшее время будет более предпочтителен, чем доллар, так как у него имеется дальнейший потенциал роста, вероятная цель - 1,24 доллара за евро", - считает эксперт.

Как добавила Наталья Мильчакова, главное укрепление рубля к доллару с целью до 56 руб. за доллар может продолжиться.

Напомним, недавно Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 год в $31,3 млрд - он увеличился в 1,6 раза. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов заявил Накануне.RU, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.