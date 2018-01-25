Эксперт: евро в ближайшее время будет более предпочтителен, чем доллар

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Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;  | комментариев: 2
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Новости
25.01.2018 08:48 Мск (10:48 Екб)
экономика | В России | За рубежом
Эксперт: евро в ближайшее время будет более предпочтителен, чем доллар
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(2004) |

Эксперты назвали наиболее вероятные причины падения доллара. По мнению специалистов, евро в ближайшее время будет более предпочтителен, поскольку у него имеется дальнейший потенциал роста.
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Напомним, 24 января долларовый индекс DXY (курс доллара к корзине шести мировых резервных валют) рухнул до минимумов, которые последний раз наблюдались в конце декабря 2014 года. С начала текущего года индекс понизился на 2,6%. Доллар также потерял в стоимости и по отношению к каждой из мировых резервных валют в отдельности, снизившись по отношению к евро на 0,75%, к британскому фунту стерлингов - на 1,4%, к японской иене - на 0,8%, к канадскому доллару - на 0,5%. По отношению к российскому рублю доллар также снижается, но чуть меньше - на 0,2%.

Как полагает заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова, наиболее очевидной причиной падения доллара стало заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что слабый доллар оказывает поддержку экономике.

"В принципе, ничего нового он не сказал, просто подтвердил экономическую закономерность, что слабая национальная валюта поддерживает производство в отраслях-экспортерах. Американские биржевые спекулянты отреагировали "патриотически", ведь слабый доллар поддерживает экономику США, а спекулянты из других стран помогли росту своих национальных валют. Скорее всего, спекулятивное заявление министра финансов США уже в ближайшие дни будет отыграно рынком. Возникает вопрос: а не последуют ли за заявлением американского министра заявления министров других стран, или, например, финансовых регуляторов, о вреде укрепления национальной валюты? Такое теоретически возможно, ведь экономический рост важен для всех, а если его основным драйвером является слабая национальная валюта, почему бы не "сыграть на понижение"?", - отмечает Наталья Мильчакова.

коллаж, валюта, деньги, обмен, доллары, евро(2014)|Фото:

Сегодня днем состоится заседание ЕЦБ по вопросам монетарной политики в еврозоне. С высокой вероятностью процентная ставка в еврозоне останется, как и раньше, на нулевом уровне.

"Однако наибольшее внимание рынка будет приковано к конференции Марио Драги, который, вероятно, прояснит, считает ли европейский финансовый регулятор сильный евро помехой для экономического роста в еврозоне или нет. Однако пока ясно, что ЕЦБ с ужесточением денежно-кредитной политики не торопится. Тем не менее, для США геополитический фон остается более напряженным, чем для еврозоны: угроза конфликта на Корейском полуострове, ухудшение отношений с Китаем и Россией, а также возможность надолго ввязаться в конфликт на Ближнем Востоке. И это, соответственно, генерирует дополнительные риски для доллара. Мы полагаем, что евро в ближайшее время будет более предпочтителен, чем доллар, так как у него имеется дальнейший потенциал роста, вероятная цель - 1,24 доллара за евро", - считает эксперт.

Как добавила Наталья Мильчакова, главное укрепление рубля к доллару с целью до 56 руб. за доллар может продолжиться.

Напомним, недавно Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 год в $31,3 млрд - он увеличился в 1,6 раза. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов заявил Накануне.RU, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.

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25.01.2018 08:48 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:48 Екб


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Эксперт: евро в ближайшее время будет более предпочтителен, чем доллар
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