Хотим или нет? В Челябинске задержан глава магнитогорского цирка

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали директора магнитогорского цирка Олега Хотима, об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент известно, что Хотима задержали 24 января при передаче ему денег - главного циркача Магнитогорска подозревают в получении взятки в размере 150 тыс. руб.

"Эти деньги Хотим получил от предпринимателя за заключение договора. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавил источник в полиции.