Губернатор Тюменской области выступит с докладом на президиуме Госсовета в феврале

Подготовка к заседанию президиума Госсовета по развитию промышленного потенциала субъектов РФ вышла на финишную прямую. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области, с докладом на заседании президиума Владимир Якушев выступит в феврале.

Точная дата и место проведения заседания пока неизвестны, однако ранее сообщалось, что Госсовет по реализации экономического потенциала субъектов РФ может пройти на территории "Ростсельмаша". Подготовка идет полным ходом. Накануне губернатор Владимир Якушев, возглавляющий рабочую группу по реализации экономического потенциала регионов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в рабочем совещании с федеральными министрами по подготовке к заседанию президиума. Кроме того, глава региона отказался от поездки на Гайдаровский форум, который состоялся в Москве на прошлой неделе. По неофициальной информации, отмена поездки также связана с подготовкой к заседанию президиума Госсовета.

Напомним, ранее сообщалось, что доклад, с которым глава региона выступит в этом году на заседании Госсовета, состоит из пяти разделов: первый – о потенциале развития региональной промышленности и промышленной политике, второй – о доступе к источникам финансирования, третий – о развитии технологий, четвертый – о кадровом обеспечении, пятый – о поддержке развития экспорта российской промышленной продукции.