В Кишинев не пустили российского писателя Дмитрия Миропольского

В аэропорту Кишинева 24 января задержан известный писатель и сценарист Дмитрий Миропольский.

Миропольский летел в столицу Молдовы, чтобы выступить перед своими читателями с лекцией. Несмотря на то, что у писателя были с собой график поездки, официальное приглашение и бронь гостиницы, молдавские пограничники сочли эти документы "недостаточным основанием для пребывания в стране", пишет "Комсомольская правда".

В ноябре 2017 года на творческую встречу со зрителями не пропустили российского тележурналиста, режиссера Алексея Самолетова. Тогда прецедент объяснили тем, что Молдова, не пуская к себе журналистов, противостоит таким образом "российской пропаганде", отмечает издание.

Писатель Дмитрий Миропольский никакого отношения к журналистике не имеет: он автор сценария телесериала ("Гостиница "Россия": первая среди равных") и книги "Тайна трех государей", которая удостоена солидных литературных наград.

Отметим, накануне Госдума единогласно одобрила заявление "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Республике Молдова".