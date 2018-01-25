Турецкая компания заинтересовалась строительством гостиниц в Челябинской области

Турецкая туристическая компания HEDEF Group заинтересовалось организацией туров в Турцию и на Урал, а также строительством сети гостиниц в регионе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского Экономического Союза.

Первый отель планируется построить по дороге из аэропорта. Он будет рассчитан на 150-200 человек. Также они заинтересовались участием в строительстве гостиниц на южноуральских озерах, SPA-центра и дворца спорта в "Солнечной долине".

Турецкая делегация приехала на Южный Урал в рамках открытия туроператором HEDEF Group представительства в России со штаб-квартирой на Урале. Один из офисов будет в Челябинске. Компания заинтересовалась развитием въездного туризма.

"После того, как мы им показали курортную зону Чебаркуля, Солнечную долину, несколько санаториев и баз, турки сказали: "Все красиво, но холодно. Мы приедем летом и все посмотрим опять. Летом в Турции очень жарко, а у вас хорошо. Так что есть возможности для обмена туристами", - рассказал президент Уральского Экономического Союза Олег Витковский.

Напомним, ранее стало известно, что турецкая компания SARIDAGLAR заинтересовалась строительством конгресс-холла, аквапарка и метро в Челябинске.