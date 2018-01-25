Черчесов о жеребьевке Лиги наций УЕФА: Группа у нас получилась достаточно ровная

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Пока наших спортсменов унижают – у нас "выборы, политиканство и переезд элит на Мальту" 29 января должен быть предоставлен так называемый "антикоррупционный" доклад Дональду Трампу, после которого ожидается усиление экономических санкций, персональных в том числе. А на фоне этого отчета развивается спортивная драма, в которой Международный олимпийский комитет (МОК) играет главную роль. По известной указке российских спортсменов не только не допустили до Олимпиады под российским флагом (формулировка теперь не "российские спортсмены", а "спортсмены из России"), но и стали отсекать потенциальных чемпионов.
25.01.2018
политика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика ;
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Новости
25.01.2018 08:24 Мск (10:24 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Черчесов о жеребьевке Лиги наций УЕФА: Группа у нас получилась достаточно ровная
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Станислав Черчесов главный тренер сборной России по футболу (2017) | Фото: rfs.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА. По его словам, группа получилась "достаточно ровная", передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, российская команда попала во вторую группу лиги В вместе с Турцией и Швецией. Победители групп в лиге B перейдут в элитный дивизион – лигу A.

"На мой взгляд, группа у нас получилась достаточно ровная. Все три команды – опытные, регулярно играют в больших турнирах, чего нельзя сказать о составе некоторых других групп в лиге В. Нам не нужно будет самим специально искать соперников по контрольным матчам, с этой стороны все позитивно. Лига наций УЕФА – новый турнир, он будет набирать ход, организаторы при необходимости будут вносить коррективы, поправлять определенные нюансы. До жеребьевки турнира я пообщался с главным тренером сборной Турции Мирчей Луческу и сказал ему, что мы, наверное, попадем в одну группу. Так и получилось. В итоге в 2018 году мы трижды сыграем с Турцией (дважды в рамках Лиги наций и один раз в июне в Москве в ходе подготовительного сбора к ЧМ-2018)", - приводит слова Черчесова официальный сайт Российского футбольного союза.

По его словам, что касается сборной Швеции, то за нее говорят последние результаты.

"Я смотрел оба стыковых матча европейской квалификации к ЧМ-2018 между шведами и итальянцами, скандинавы неслучайно их обыграли. Сейчас преждевременно говорить, что будет через несколько месяцев, но у Швеции крепкая стабильная команда, которая держит определенный уровень и не опускается ниже него", - добавил главный тренер сборной России.

Напомним, Лига наций впервые пройдет в 2018 году с сентября по ноябрь. Матчи первого тура будут сыграны 6-8 сентября, второго - 9-11 сентября, третьего - 11-13 октября, четвертого - 14-16 октября, пятого (для групп C и D) - 15-17 ноября, шестого (для групп C и D) - 18-20 ноября.



Развитие сюжета: Ранее 25.01.2018 14:34 Мск
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций УЕФА

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25.01.2018 08:24 Мск | ЕС | информационная служба Накануне.RU
10:24 Екб


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Черчесов о жеребьевке Лиги наций УЕФА: Группа у нас получилась достаточно ровная
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