Черчесов о жеребьевке Лиги наций УЕФА: Группа у нас получилась достаточно ровная

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА. По его словам, группа получилась "достаточно ровная", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, российская команда попала во вторую группу лиги В вместе с Турцией и Швецией. Победители групп в лиге B перейдут в элитный дивизион – лигу A.

"На мой взгляд, группа у нас получилась достаточно ровная. Все три команды – опытные, регулярно играют в больших турнирах, чего нельзя сказать о составе некоторых других групп в лиге В. Нам не нужно будет самим специально искать соперников по контрольным матчам, с этой стороны все позитивно. Лига наций УЕФА – новый турнир, он будет набирать ход, организаторы при необходимости будут вносить коррективы, поправлять определенные нюансы. До жеребьевки турнира я пообщался с главным тренером сборной Турции Мирчей Луческу и сказал ему, что мы, наверное, попадем в одну группу. Так и получилось. В итоге в 2018 году мы трижды сыграем с Турцией (дважды в рамках Лиги наций и один раз в июне в Москве в ходе подготовительного сбора к ЧМ-2018)", - приводит слова Черчесова официальный сайт Российского футбольного союза.

По его словам, что касается сборной Швеции, то за нее говорят последние результаты.

"Я смотрел оба стыковых матча европейской квалификации к ЧМ-2018 между шведами и итальянцами, скандинавы неслучайно их обыграли. Сейчас преждевременно говорить, что будет через несколько месяцев, но у Швеции крепкая стабильная команда, которая держит определенный уровень и не опускается ниже него", - добавил главный тренер сборной России.

Напомним, Лига наций впервые пройдет в 2018 году с сентября по ноябрь. Матчи первого тура будут сыграны 6-8 сентября, второго - 9-11 сентября, третьего - 11-13 октября, четвертого - 14-16 октября, пятого (для групп C и D) - 15-17 ноября, шестого (для групп C и D) - 18-20 ноября.