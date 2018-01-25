В Зауралье тракторист, насмерть раздавивший рабочего, находится под подпиской о невыезде

В Кургане продолжается расследование уголовного дела в отношении тракториста Шуховского полигона - в ноябре прошлого года он случайно насмерть раздавил на тракторе разнорабочего.

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Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Смерть потерпевшего 1973 года рождения наступила от полученных травм на месте происшествия.

"По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а так же закрепления доказательственной базы", - добавили в СК.