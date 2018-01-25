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Пока наших спортсменов унижают – у нас "выборы, политиканство и переезд элит на Мальту" 29 января должен быть предоставлен так называемый "антикоррупционный" доклад Дональду Трампу, после которого ожидается усиление экономических санкций, персональных в том числе. А на фоне этого отчета развивается спортивная драма, в которой Международный олимпийский комитет (МОК) играет главную роль. По известной указке российских спортсменов не только не допустили до Олимпиады под российским флагом (формулировка теперь не "российские спортсмены", а "спортсмены из России"), но и стали отсекать потенциальных чемпионов.
25.01.2018
политика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика ;
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"Одна из квартир - неблагополучная": УК сделает ремонт в доме, где ночью произошел взрыв
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В Екатеринбурге в ночь с 24 на 25 января в жилом доме на ул.Пионеров в подъезде на 8 этаже взорвались два газовых баллона. В результате инцидента пострадал 1 человек, который выходил в тамбур, чтобы покурить. Пострадавший от госпитализации отказался, сведения о наличии иных пострадавших в ходе проверки не подтвердились, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Эвакуировали 37 человек. Пострадавших нет. Взрывом повреждены стены трёх квартир, взрывной волной повреждена шахта лифта, в связи с чем произошел обрыв тросов кабины лифта.

По данным подразделения МЧС, предварительно взрыв произошел самопроизвольно из-за перепада температур в баллонах. По версии следствия, газовые баллоны принадлежали жильцам одной из пострадавших квартир, которые на момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Прокуратура даст оценку, приняты ли все меры для надлежащего обследования конструкций дома, а также оказывается ли необходимая помощь тем лицам, чьи квартиры пострадали в результате взрывов", - пояснили в ведомстве.

Управляющая компания заверила, что полноценный ремонт будет произведен, когда закончится расследование и будет назван виновник.

"Одна из квартир - неблагополучная. Ранее управляющая компания уже выдавала предписание собственникам очистить коридор от лишних предметов и мусора. Однако жильцы его проигнорировали. В итоге 11 января 2018 года в секции произошел пожар. После ЧП управляющая компания вновь потребовала от собственников очистить место общего пользования от хлама. Никаких действий не последовало, поэтому 12 января сотрудники УК сами вывезли мусор из секции", - сообщила руководитель УК "Урал-СТ" Оксана Емельченко.

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"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Другие новости по темам: взрыв, баллоны, Екатеринбург, УК, Пионеров
25.01.2018 08:10 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.01.2018 05:16 Мск
Взрыв в жилом доме Екатеринбурга: данные о пострадавших разнятся

Ранее 25.01.2018 03:10 Мск
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Ранее 25.01.2018 02:45 Мск
В жилом доме Екатеринбурга произошел взрыв








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"Одна из квартир - неблагополучная": УК сделает ремонт в доме, где ночью произошел взрыв
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