"Одна из квартир - неблагополучная": УК сделает ремонт в доме, где ночью произошел взрыв

В Екатеринбурге в ночь с 24 на 25 января в жилом доме на ул.Пионеров в подъезде на 8 этаже взорвались два газовых баллона. В результате инцидента пострадал 1 человек, который выходил в тамбур, чтобы покурить. Пострадавший от госпитализации отказался, сведения о наличии иных пострадавших в ходе проверки не подтвердились, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Эвакуировали 37 человек. Пострадавших нет. Взрывом повреждены стены трёх квартир, взрывной волной повреждена шахта лифта, в связи с чем произошел обрыв тросов кабины лифта.

По данным подразделения МЧС, предварительно взрыв произошел самопроизвольно из-за перепада температур в баллонах. По версии следствия, газовые баллоны принадлежали жильцам одной из пострадавших квартир, которые на момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Прокуратура даст оценку, приняты ли все меры для надлежащего обследования конструкций дома, а также оказывается ли необходимая помощь тем лицам, чьи квартиры пострадали в результате взрывов", - пояснили в ведомстве.

Управляющая компания заверила, что полноценный ремонт будет произведен, когда закончится расследование и будет назван виновник.

"Одна из квартир - неблагополучная. Ранее управляющая компания уже выдавала предписание собственникам очистить коридор от лишних предметов и мусора. Однако жильцы его проигнорировали. В итоге 11 января 2018 года в секции произошел пожар. После ЧП управляющая компания вновь потребовала от собственников очистить место общего пользования от хлама. Никаких действий не последовало, поэтому 12 января сотрудники УК сами вывезли мусор из секции", - сообщила руководитель УК "Урал-СТ" Оксана Емельченко.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.