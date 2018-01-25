МИД РФ: США превзошли себя инсинуациями на тему химатак в Сирии

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Пока наших спортсменов унижают – у нас "выборы, политиканство и переезд элит на Мальту" 29 января должен быть предоставлен так называемый "антикоррупционный" доклад Дональду Трампу, после которого ожидается усиление экономических санкций, персональных в том числе. А на фоне этого отчета развивается спортивная драма, в которой Международный олимпийский комитет (МОК) играет главную роль. По известной указке российских спортсменов не только не допустили до Олимпиады под российским флагом (формулировка теперь не "российские спортсмены", а "спортсмены из России"), но и стали отсекать потенциальных чемпионов.
25.01.2018
политика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
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от издателя  |  комментариев: 12


Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика ;
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Новости
25.01.2018 08:01 Мск (10:01 Екб)
политика | В России
МИД РФ: США превзошли себя инсинуациями на тему химатак в Сирии
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МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

МИД РФ, комментируя заявления Вашингтона о причастности Москвы к химическим атакам в Сирии, заявил, что США предприняли массированную пропагандистскую атаку на Россию.
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"23 января ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск. По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии", - говорится в заявлении ведомства, размещенном на сайте.

Как полагают в Москве, в США хотят "очернить Россию на мировой арене и подорвать усилия по мирному урегулированию в Сирии". "К тому, что ответственные должностные лица США пренебрегают нормами элементарной этики, в России давно привыкли. Однако вчерашними инсинуациями они превзошли себя", - говорится в сообщении российского министерства.

В МИД отметили, что Россию и сирийское правительство объявили ответственными за химическую атаку в Восточной Гуте, которая произошла 22 января, хотя сам факт ее наличия "даже не подтвержден". В ведомстве подчеркнули, что сообщения поступили от Сирийской гражданской обороны, известной как "Белые каски", которые, подчеркивают в МИД, сотрудничают с террористами и распространяют "откровенную ложь".

В МИД России также заявили, что инициированное США и Францией заседание "международного добровольного партнерства по борьбе с безнаказанностью использования химического оружия" является попыткой подменить собой ОЗХО и "с помощью клеветы сколотить блок против Дамаска".

"Конечная цель очевидна - осложнить проведение в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, нацеленного на поддержку переговоров под эгидой ООН в Женеве, и вовсе сорвать мирный процесс в Сирии, потому что его параметры могут не устроить американцев", - говорится в заявлении.

Также Россия призвала партнеров дистанцироваться от договоренностей, достигнутых с США в Париже на встрече по расследованию химатак.

"Многие участники парижской встречи, которых посредством присоединения к принятым там документам пытаются повязать соответствующими обязательствами, мы уверены, понимают нечистоплотность тех, кто стоит за так называемым "партнерством". Призываем коллег подумать, к чему клонят США, и дистанцироваться от этой рискованной авантюры, не имеющей ничего общего с целями, заявленными ее организаторами", - заявил МИД.

По мнению ведомства, США, обвиняя Дамаск в химатаках, навязчиво стремятся разыграть в Сирии те сценарии, которые они осуществили в бывшей Югославии, Ираке и Ливии.

"Мировому сообществу пора всерьез задуматься о происходящем. А Вашингтону советуем взвесить, куда его может завести курс на слом отношений с Россией. Отвечает ли это интересам американского народа?", - заключили в МИД РФ.

Как сообщалось ранее, Россия в ООН выдвинула предложение создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции.

В ответ американский постпред Никки Хейли заявила, что США выступают против предложения по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР).

Другие новости по темам: мид рф, сирия, сша, химоружие
25.01.2018 08:01 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:01 Екб


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МИД РФ: США превзошли себя инсинуациями на тему химатак в Сирии
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