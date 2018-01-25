МИД РФ: США превзошли себя инсинуациями на тему химатак в Сирии

МИД РФ, комментируя заявления Вашингтона о причастности Москвы к химическим атакам в Сирии, заявил, что США предприняли массированную пропагандистскую атаку на Россию.

"23 января ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск. По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии", - говорится в заявлении ведомства, размещенном на сайте.

Как полагают в Москве, в США хотят "очернить Россию на мировой арене и подорвать усилия по мирному урегулированию в Сирии". "К тому, что ответственные должностные лица США пренебрегают нормами элементарной этики, в России давно привыкли. Однако вчерашними инсинуациями они превзошли себя", - говорится в сообщении российского министерства.



В МИД отметили, что Россию и сирийское правительство объявили ответственными за химическую атаку в Восточной Гуте, которая произошла 22 января, хотя сам факт ее наличия "даже не подтвержден". В ведомстве подчеркнули, что сообщения поступили от Сирийской гражданской обороны, известной как "Белые каски", которые, подчеркивают в МИД, сотрудничают с террористами и распространяют "откровенную ложь".

В МИД России также заявили, что инициированное США и Францией заседание "международного добровольного партнерства по борьбе с безнаказанностью использования химического оружия" является попыткой подменить собой ОЗХО и "с помощью клеветы сколотить блок против Дамаска".



"Конечная цель очевидна - осложнить проведение в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, нацеленного на поддержку переговоров под эгидой ООН в Женеве, и вовсе сорвать мирный процесс в Сирии, потому что его параметры могут не устроить американцев", - говорится в заявлении.

Также Россия призвала партнеров дистанцироваться от договоренностей, достигнутых с США в Париже на встрече по расследованию химатак.

"Многие участники парижской встречи, которых посредством присоединения к принятым там документам пытаются повязать соответствующими обязательствами, мы уверены, понимают нечистоплотность тех, кто стоит за так называемым "партнерством". Призываем коллег подумать, к чему клонят США, и дистанцироваться от этой рискованной авантюры, не имеющей ничего общего с целями, заявленными ее организаторами", - заявил МИД.

По мнению ведомства, США, обвиняя Дамаск в химатаках, навязчиво стремятся разыграть в Сирии те сценарии, которые они осуществили в бывшей Югославии, Ираке и Ливии.

"Мировому сообществу пора всерьез задуматься о происходящем. А Вашингтону советуем взвесить, куда его может завести курс на слом отношений с Россией. Отвечает ли это интересам американского народа?", - заключили в МИД РФ.

Как сообщалось ранее, Россия в ООН выдвинула предложение создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции.

В ответ американский постпред Никки Хейли заявила, что США выступают против предложения по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР).