63 пассажира не смогли улететь из Уфы в Пермь из-за неисправности самолета

Из-за неисправности самолета 63 пассажира не смогли улететь из Уфы в Пермь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

Вылет был запланирован на утро, 24 января, однако рейс был задержан. По информации табло уфимского международного аэропорта, рейс отменен. На сайте пермского международного аэропорта "Большое Савино" сообщается о задержке рейса, в том числе и в обратном направлении.

По информации транспортной прокуратуры, причиной задержки рейса явилась неисправность радиооборудования планового воздушного судна ЯК-42. Сотрудники ведомства контролируют соблюдение прав пассажиров задержанного авиарейса. Они обеспечены прохладительными напитками, питанием, услугами гостиничного сервиса и трансферта до гостиниц.

По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о необходимом комплексе мер реагирования. Ситуация с соблюдением прав авиапассажиров в аэропортах Приволжского транспортного региона находится на постоянном контроле Приволжской транспортной прокуратуры.