"Роснефть" отказалась оставить Шредера без денег

В "Роснефти" отказались лишать вознаграждения за работу в совете директоров экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. От денег председатель комитета акционеров Nord Stream AG отказался сам, но в компании не согласились с таким мнением.

Как сообщало Накануне.RU, Герхард Шредер возглавил совет директоров "Роснефти" в сентябре прошлого года. О том, что бывший политик захотел работать бесплатно, сообщил глава компании Игорь Сечин. Но представитель "Роснефти" пояснил, что компания все же считает нужным платить Шредеру зарплату.

"Независимо от имевших место публикаций в СМИ касательно вознаграждения бывшего федерального канцлера Герхарда Шредера, мы считаем, что за выполнение масштабных и значимых для блага компании задач, стоящих перед председателем совета директоров, ему полагается вознаграждение, установленное и выплачиваемое в соответствии с процедурами ПАО "НК "Роснефть", — приводит слова представителя "Роснефти" РИА Новости.