"Роскосмос" примет участие в создании машиностроительного кластера в Усть-Катаве

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам Бориса Дубровского, речь идет о создании в Усть-Катаве машиностроительного кластера.

"Мы подписали соглашение беспрецедентное по тем задачам, которые перед собой ставим. Это даст импульс развития не только городу, но и всему региону. В Челябинской области корпорация "Роскосмос" имеет крупные активы, это значимый работодатель, наш важный социальный партнер и стратегический инвестор", – подчеркнул он.

В свою очередь Игорь Комаров отметил, что подписание соглашения – важное событие для всей корпорации и Усть-Катавского вагоностроительного завода. В частности, рассматриваются инвестиционные программы по перевооружению УКВЗ.

Большую роль в этом направлении может сыграть расширение трамвайного производства. Гендиректор "Роскосмоса" подчеркнул, что госкорпорация и областное правительство примут все необходимые решения, чтобы у предприятия была возможность закрепиться на рынке трамваев.