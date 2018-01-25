"Мы хотим, чтобы уральский регион стал одним из центров экономического развития России", - Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович пообещал сделать из Екатеринбурга "умный город", в случае проведения в столице Среднего Урала ЭКСПО-2025. Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу "Россия 24", передает корреспондент Накануне.RU.

"Это (проведение выставки ЭКСПО-2025) показ наших возможностей, это возможность показать миру, чего мы достигли и какие у нас планы. Прежде всего, с точки зрения инновационных идей, технологий развития городов - Екатеринбург один из наших крупнейших городов. И проекты типа smart-city, они сейчас модные конечно, но мы хотим, чтобы к 2025 году мы могли уже показать достижения. Всемирная выставка это хороший шанс", - сказал Дворкович.

"Мы хотим, чтобы уральский регион стал одним из центров экономического развития России", - добавил он.

Дворкович также подчеркнул, что проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге - это шанс упрочить взаимоотношения с партнерами: "Не столько с нашими крупнейшими, сколько с огромным числом развивающихся стран, где уровень сотрудничества еще далек от потенциала".

Напомним, победителя конкурса за право проведения ЭКСПО в 2025 году назовут в ноябре. Помимо Екатеринбурга за право проведения выставки борются Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Ранее на проведения ЭКСПО-2025 также претендовал Париж (Франция), однако не так давно Франция отказалась от участия в конкурсе.