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25.01.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика ;
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"Мы хотим, чтобы уральский регион стал одним из центров экономического развития России", - Дворкович
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дворкович аркадий владимирович (2013) | Фото: Накануне.ru

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович пообещал сделать из Екатеринбурга "умный город", в случае проведения в столице Среднего Урала ЭКСПО-2025. Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу "Россия 24", передает корреспондент Накануне.RU.

"Это (проведение выставки ЭКСПО-2025) показ наших возможностей, это возможность показать миру, чего мы достигли и какие у нас планы. Прежде всего, с точки зрения инновационных идей, технологий развития городов - Екатеринбург один из наших крупнейших городов. И проекты типа smart-city, они сейчас модные конечно, но мы хотим, чтобы к 2025 году мы могли уже показать достижения. Всемирная выставка это хороший шанс", - сказал Дворкович.

"Мы хотим, чтобы уральский регион стал одним из центров экономического развития России", - добавил он.

Дворкович также подчеркнул, что проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге - это шанс упрочить взаимоотношения с партнерами: "Не столько с нашими крупнейшими, сколько с огромным числом развивающихся стран, где уровень сотрудничества еще далек от потенциала".

Напомним, победителя конкурса за право проведения ЭКСПО в 2025 году назовут в ноябре. Помимо Екатеринбурга за право проведения выставки борются Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Ранее на проведения ЭКСПО-2025 также претендовал Париж (Франция), однако не так давно Франция отказалась от участия в конкурсе.

Другие новости по темам: ЭКСПО-2025, Аркадий Дворкович, умный город, выставка
25.01.2018 07:58 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:58 Екб


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"Мы хотим, чтобы уральский регион стал одним из центров экономического развития России", - Дворкович
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