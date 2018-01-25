В Eni сообщили и возможной остановке бурения в Черном море из-за санкций

Бурение скважины в Черном море совместно с "Роснефтью" может быть приостановлено из-за санкций, сообщила председатель совета директоров итальянской Eni SpA Эмма Марчегаглия.

Она уточнила, что сейчас работы идут по плану. "Я бы хотела прояснить, что бурение скважины в Черном море идет как и планировалось. Я хотела сказать, что мы постоянно следим, чтобы наша деятельность соответствовала существующим санкциям", - приводит ее слова РИА Новости.

Для работы в Черном и Баренцевом морях "Роснефть" и Eni создали СП с долями 66,7% и 33,3% соответственно.