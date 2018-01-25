Пермячка получила 3,5 года за махинации с муниципальной землей

В Кунгуре работник компании "Землемер" наказана за 14 преступлений с участками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По версии следствия, специалист в 2011 – 14 гг. похитила у земляков 520 тыс. руб., а у государства – 10 участков, кадастровая цена которых – 800 тыс. руб. Она регистрировала землю на подставных людей, а после – на себя. Так она завладела землей в деревне Шарташи. Кроме того, она лгала клиентам о том, что с ее помощью можно купить землю в Кунгурском районе. Сотрудница "Землемера" брала предоплату, однако никакой земли клиенты не получали.

За свои махинации кунгурячка на три с половиной года отправится в колонию общего режима, а также заплатит 20 тыс. руб. Суд удовлетворил иски о возмещении ущерба. Свои претензии в суде могут предъявить администрация Кунгурского района и Неволинского сельского поселения. Вся земля и имущество пермячки арестованы.