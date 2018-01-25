Дворкович не нашел олигархов в России

Вице-премьер Аркадий Дворкович в эфире Bloomberg-TV заявил, что в России не осталось олигархов, только социально ответственные предприниматели.

"Не думаю, что у нас есть олигархи, это концепция 1990-х годов. Сейчас у нас есть хорошие, работящие, социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом", - ответил он на вопрос корреспондента о том, как российские олигархи воспринимают возможное введение новых американских санкций.

Дворкович добавил, что "санкции усложняют жизнь, но не делают ее невозможной".

Ранее сообщалось, что Белый дом продолжает готовить "кремлевский доклад" - список из высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству. Ожидается, что доклад о новых санкциях будет опубликован 29 января.