В нижнетагильской школе, где шестиклассницу обварило кипятком, работает спецкомиссия по расследованию инцидента

Специально созданная комиссия проводит проверку по факту инцидента в школе №4 Нижнего Тагила. Первые результаты станут известны в ближайшее время.

Напомним, утром 23 января во время перемены в школьном коридоре произошел порыв трубы центрального отопления: горячая вода попала на 14-летнюю ученицу шестого класса, которая в это время сидела рядом на скамейке. В медицинском блоке ей оказали первую помощь и направили в поликлинику на обследование, где врачи установили ожоги второй степени. Сейчас девочка проходит амбулаторное лечение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, приказом директора образовательного учреждения создана специальная комиссия по расследованию причин случившегося. Результаты будут представлены в трехдневный срок. Аварийная служба устранила последствия ЧП.

Напомним, свои проверки также проводят прокуратура и Следственный комитет.