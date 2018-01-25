В Челябинске школьники 1-7 классов снова не идут на занятия из-за холодов

25 января в школах Челябинска отменены занятия в связи с низкой температурой окружающего воздуха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Уроки отменены у учеников 1-7 классов первой и второй смены.

Стоит отметить, что занятия у школьников 1-7 классов отменяются уже третий день подряд.