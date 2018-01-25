В Японском море ведутся поиски подавшего сигнал бедствия судна

25 января в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну "Восток". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Согласно предварительным данным, на борту находится 21 человек.

Попытки связи с судном не увенчались успехом.

К месту срабатывания сигнала отправлен сторожевой пограничный корабль береговой охраны. Также выбыл вертолёт МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолёт Минобороны МИ-8 МТВ.

О случившемся предупреждены все мимо проходящие суда.