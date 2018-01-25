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Пока наших спортсменов унижают – у нас "выборы, политиканство и переезд элит на Мальту" 29 января должен быть предоставлен так называемый "антикоррупционный" доклад Дональду Трампу, после которого ожидается усиление экономических санкций, персональных в том числе. А на фоне этого отчета развивается спортивная драма, в которой Международный олимпийский комитет (МОК) играет главную роль. По известной указке российских спортсменов не только не допустили до Олимпиады под российским флагом (формулировка теперь не "российские спортсмены", а "спортсмены из России"), но и стали отсекать потенциальных чемпионов.
25.01.2018
политика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика ;
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Информировать о президентских выборах в России будут на заводах и дома
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искусство агитации, плакат, все на выборы (2017) | Фото: agitblog.ru

Регионы включились в борьбу за явку.
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В Москве к информированию граждан о выборах подключатся сотрудники многофункциональных центров госуслуг. Сотрудники МФЦ и избиркомов должны до выборов обойти "каждую квартиру".

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что "последний раз агитаторы ходили по домам в 1980-х". "Теперь мы попытаемся дойти до каждой квартиры. Многим избирателям нужно такое человеческое общение",— сказал глава МГИКа. К гражданам сотрудники участковых избирательных комиссий МФЦ придут дважды: в первый раз их проинформируют о кампании, а во второй — принесут приглашение на выборы. На всех подъездах повесят предупреждения о будущих визитах. Сами агитаторы должны будут прикрепить на одежду "фирменный нагрудный знак" с логотипом выборов, а также иметь при себе бедж "с указанием ФИО и должности, подписанный руководителем УИК и центра госуслуг".

Поквартирный обход начнется 29 января и закончится 16 марта. Для информирования планируется задействовать 7 тыс. сотрудников МФЦ. Директор МФЦ Москвы "Мои документы" Елена Громова сообщила, что работа по информированию будет строиться в рамках "40-часовой рабочей недели". В Москве по состоянию на 1 января насчитывается 7,2 млн избирателей, а 10% из них проживает не по месту регистрации в столице. "Этой категории будет разъяснено о возможности проголосовать там, где им удобно, как открепиться от одного участка и прикрепиться к другому",— сказал Горбунов.

Глава ЦИКа Элла Памфилова скептически отнеслась к тому, что сотрудники МФЦ будут обходить избирателей в рабочее время. Регионы имеют право сами определять порядок работы с ними, отметила она. Глава ЦИКа добавила, что поквартирные обходы для членов УИК необязательны, а взаимодействие с МФЦ каждый регион выстраивает сам.

Упор на обход граждан сотрудниками МФЦ сделан потому, что "информацию о выборах важно услышать от того, кто не вызывает у тебя аллергии", говорит политолог Александр Пожалов. Сотрудники МФЦ "не воспринимаются как “подневольные бюджетники". К тому же "у московских МФЦ уже наработан опыт сложных коммуникаций, ведь прошлой весной именно на центры “Мои документы” легла нагрузка по консультированию москвичей, взбудораженных планами реновации, и организации очного этапа голосования", говорит господин Пожалов. Постоянно проживающие в столице жители регионов по старой системе в основном бы просто не голосовали, говорит эксперт. В 2012 году в Москве по открепительным проголосовало 168 тыс.— около 4% от общей явки. На этот раз "может сработать конкуренция с соседними регионами, если они работают и фактически проживают в Москве, но зарегистрированы в сопредельных областях", говорит Александр Пожалов. "При всей приоритетности темы явки ключевой запрос к Москве — это “стерильность”, ибо давление и фальсификации в Москве будут иметь куда больший резонанс",— считает политолог Михаил Виноградов.

В Нижегородской области промпредприятия должны обеспечить "практически 100-процентное участие работников, членов их семей, а также ветеранов" на выборах. Об этом говорится в методических рекомендациях, которые они получили. При этом принуждать к участию в выборах нельзя, запрещается и агитировать за конкретного кандидата.

Руководители предприятий должны в несколько этапов провести мобилизацию. Она включает "мотивирующие" собрания с коллективом и ветеранами, на которые необходимо пригласить лидеров общественного мнения. Минпром предоставит ответственным за мероприятия лицам "речевой модуль", говорится в письме. Тем временем "референтные лица" из числа сотрудников и ветеранов производства, используя личный авторитет, до 15 февраля должны проводить встречи и беседы с коллегами, призывая их прийти на выборы. Отдельное внимание рекомендуется обратить на тех, кто проживает не по прописке. До 15 марта всем работникам и ветеранам должны быть вручены персональные приглашения с указанием места и времени работы участков. За один-три дня до выборов директорам предприятий советуют лично обзвонить всех сотрудников с помощью руководителей структурных подразделений, профкомов и ветеранов. В день голосования рекомендовано контролировать явку и даже обзвонить сотрудников в середине дня.

На нескольких крупных предприятиях региона неофициально подтвердили получение рекомендаций. Источники говорят, что письмо якобы пришло из регионального минпрома. Там свое участие в составлении и распространении документа отрицают. В правительстве региона сказали, что оно выступает за полное информирование граждан "об актуальных положениях законодательства о выборах": "В этих целях оно будет осуществлять взаимодействие с предприятиями и организациями Нижегородской области в официальном порядке".

Политолог Борис Макаренко называет это "мягкой административной мобилизацией". "За кого голосовать, в данном случае это менее важно, потому что приоритет для власти — это повышение явки. Результат победителя в любом случае будет высоким",— считает он, пишет газета "Коммерсант".

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25.01.2018 05:51 Мск | Денис Линов
07:51 Екб


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Информировать о президентских выборах в России будут на заводах и дома
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