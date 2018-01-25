КНДР призвала всех корейцев к объединению

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На ОИ-2018 могут не пустить всех российских спортсменов Игр-2014 в Сочи

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Пока наших спортсменов унижают – у нас "выборы, политиканство и переезд элит на Мальту" 29 января должен быть предоставлен так называемый "антикоррупционный" доклад Дональду Трампу, после которого ожидается усиление экономических санкций, персональных в том числе. А на фоне этого отчета развивается спортивная драма, в которой Международный олимпийский комитет (МОК) играет главную роль. По известной указке российских спортсменов не только не допустили до Олимпиады под российским флагом (формулировка теперь не "российские спортсмены", а "спортсмены из России"), но и стали отсекать потенциальных чемпионов.
25.01.2018
политика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика ;
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25.01.2018 06:00 Мск (08:00 Екб)
политика | За рубежом
КНДР призвала всех корейцев к объединению
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Корейский полуостров, Северная Корея, КНДР, Южная Корея, Республика Корея (2017) | Фото: news-front.info

Всем корейцам — и северным, и южным — следует содействовать развитию сотрудничества, контактов и туризма. Об этом заявили власти КНДР после совместного заседания правительства и политических партий.
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Как сообщает РБК со ссылкой на сайт Центрального телеграфного агентства Северной Кореи, официальный Пхеньян отметил, что граждане обеих стран полуострова должны иметь возможность свободно передвигаться, чтобы разрядить острую военную напряжённость и создать мирный климат в регионе. Кроме того, было отмечено, что КНДР "разгромит" любые попытки, которые бы препятствовали воссоединению двух стран.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 21 января, впервые за последние четыре года северокорейская делегация в составе 550 человек прибыла в Каннын (Южная Корея) для участия в Олимпийских играх.

Договорённость о совместном выступлении была достигнута в начале января. Переговоры состоялись впервые с 2015 года.

КНДР, Пхеньян, Северная Корея(2017)|Фото: Twitter.com

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25.01.2018 06:00 Мск | Северная Корея | информационная служба Накануне.RU
08:00 Екб


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КНДР призвала всех корейцев к объединению
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