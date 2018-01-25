КНДР призвала всех корейцев к объединению

Всем корейцам — и северным, и южным — следует содействовать развитию сотрудничества, контактов и туризма. Об этом заявили власти КНДР после совместного заседания правительства и политических партий.

Как сообщает РБК со ссылкой на сайт Центрального телеграфного агентства Северной Кореи, официальный Пхеньян отметил, что граждане обеих стран полуострова должны иметь возможность свободно передвигаться, чтобы разрядить острую военную напряжённость и создать мирный климат в регионе. Кроме того, было отмечено, что КНДР "разгромит" любые попытки, которые бы препятствовали воссоединению двух стран.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 21 января, впервые за последние четыре года северокорейская делегация в составе 550 человек прибыла в Каннын (Южная Корея) для участия в Олимпийских играх.

Договорённость о совместном выступлении была достигнута в начале января. Переговоры состоялись впервые с 2015 года.