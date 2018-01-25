Трамп заявил о готовности дать показания "по российскому делу"

Президент США Дональд Трамп выразил свою готовность дать показания спецпрокурору по российскому делу.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, адвокаты главы Белого дома ожидают запроса со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, занимающегося делом о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году.

Ранее Трамп поставил под сомнение личную дачу показаний по данному делу, поскольку "никто не нашёл никакого сговора на любом уровне".

Теперь, как сообщает "РИА Новости", американский лидер готов к даче показаний, но сначала намерен проконсультироваться со своими адвокатами.

"Я готов к этому … я бы хотел сделать это как можно скорее", — сказал он во время импровизированной пресс-конференции в Белом доме.

При этом Трамп в очередной раз отметил, что никакого сговора не было.

На вопрос о том, когда может произойти дача показаний, глава Белого дома не дал точного ответа, но предположил, что "в течение двух-трёх недель".