Взрыв в жилом доме Екатеринбурга: данные о пострадавших разнятся

Стало известно, что при взрыве газовых баллонов в жилом доме Екатеринбурга пострадали люди.

Как сообщили Накануне.RU в компании "Екатеринбурггаз", в результате ЧП травмированы пятеро детей и шестеро взрослых.

Между тем в Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что в результате инцидента пострадал один человек, который от госпитализации отказался. Сведения о наличии иных пострадавших в ходе проверки не подтверждаются.

Как сообщалось ранее, жильцы подъезда №1 девятиэтажного жилого дома на улице Пионеров вернулись в свои квартиры. После проведения осмотра подъезда специалисты пришли к выводу, что опасности для людей нет.

Между тем, жителей трех поврежденных квартир пришлось отселить. Доступ в поврежденную взрывом секцию ограничен, пострадавшие квартиры отключены от электроэнергии.

Напомним, происшествие случилось в ночь на 25 января. По предварительным данным, произошел взрыв двух пятилитровых бытовых газовых баллонов, которые находились в одной из секций подъезда на восьмом этаже. В результате ЧП повреждены перегородки трех квартир и входная группа одной из квартир, а также произошел обрыв троса лифта.

С места взрыва были эвакуированы 37 человек. На базе школы №146 развернут пункт временного размещения населения.