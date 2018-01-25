Трамп выразил обеспокоенность нарастанием конфликта в сирийском Африне

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Пока наших спортсменов унижают – у нас "выборы, политиканство и переезд элит на Мальту" 29 января должен быть предоставлен так называемый "антикоррупционный" доклад Дональду Трампу, после которого ожидается усиление экономических санкций, персональных в том числе. А на фоне этого отчета развивается спортивная драма, в которой Международный олимпийский комитет (МОК) играет главную роль. По известной указке российских спортсменов не только не допустили до Олимпиады под российским флагом (формулировка теперь не "российские спортсмены", а "спортсмены из России"), но и стали отсекать потенциальных чемпионов.
25.01.2018
политика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
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Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика ;
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Новости
25.01.2018 05:00 Мск (07:00 Екб)
политика | За рубежом
Трамп выразил обеспокоенность нарастанием конфликта в сирийском Африне
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(2017) | Фото: AP

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил обеспокоенность ситуацией в сирийском Африне.

Как сообщает РБК со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте Белого дома, американский лидер считает, что нарастание вооружённого конфликта на северо-западе арабской республики может быть в ущерб "общим целям" Вашингтона и Анкары на территории страны.

"Он (Трамп, — прим.) настоятельно призвал Турцию проявлять осторожность и избегать любых действий, которые могут вызвать конфликт между турецкими и американскими войсками, — говорится в сообщении. — Он подчеркнул, что обе страны должны сосредоточить усилия на общей цели поражения "Исламского государства" (запрещена в РФ)".

Обсуждая сирийский конфликт, Трамп и Эрдоган также договорились о продолжении сотрудничества по вопросу возвращения в страну более 100 тысяч беженцев.

Кроме того, глава Белого дома предложил турецкому коллеге наладить более тесное двустороннее сотрудничество для решения проблем безопасности в Турции, региональной стабильности и в борьбе с терроризмом во всех его формах.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что во время переговоров с Трампом Эрдоган призвал Вашингтон прекратить поставки вооружения сирийским курдам из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз".

Напомним, 20 января Турция начала против курдских группировок в Сирии операцию "Оливковая ветвь". Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии". В свою очередь, Анкара заявила, что её действия направлены исключительно против террористов.

Вчера Эрдоган заявил о намерении расширить масштаб проводимой операции, чтобы обезопасить границы Турции от террористов и переселить в зачищенные регионы беженцев.

Африн, Сирия, курды, Турция, операция Оливковая ветвь(2018)|Фото: cdni.rt.com

Другие новости по темам: Дональд Трамп, Реджеп Эрдоган, США, Турция, Сирия, Африн, Оливковая ветвь
25.01.2018 05:00 Мск | Вашингтон | информационная служба Накануне.RU
07:00 Екб


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Трамп выразил обеспокоенность нарастанием конфликта в сирийском Африне
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