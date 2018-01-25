Трамп выразил обеспокоенность нарастанием конфликта в сирийском Африне

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил обеспокоенность ситуацией в сирийском Африне.

Как сообщает РБК со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте Белого дома, американский лидер считает, что нарастание вооружённого конфликта на северо-западе арабской республики может быть в ущерб "общим целям" Вашингтона и Анкары на территории страны.



"Он (Трамп, — прим.) настоятельно призвал Турцию проявлять осторожность и избегать любых действий, которые могут вызвать конфликт между турецкими и американскими войсками, — говорится в сообщении. — Он подчеркнул, что обе страны должны сосредоточить усилия на общей цели поражения "Исламского государства" (запрещена в РФ)".

Обсуждая сирийский конфликт, Трамп и Эрдоган также договорились о продолжении сотрудничества по вопросу возвращения в страну более 100 тысяч беженцев.

Кроме того, глава Белого дома предложил турецкому коллеге наладить более тесное двустороннее сотрудничество для решения проблем безопасности в Турции, региональной стабильности и в борьбе с терроризмом во всех его формах.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что во время переговоров с Трампом Эрдоган призвал Вашингтон прекратить поставки вооружения сирийским курдам из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз".

Напомним, 20 января Турция начала против курдских группировок в Сирии операцию "Оливковая ветвь". Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии". В свою очередь, Анкара заявила, что её действия направлены исключительно против террористов.

Вчера Эрдоган заявил о намерении расширить масштаб проводимой операции, чтобы обезопасить границы Турции от террористов и переселить в зачищенные регионы беженцев.