Мэру Махачкалы продлили арест на два месяца

Следствие предъявило мэру Махачкалы Мусе Мусаеву обвинение в превышении должностных полномочий и продлило срок нахождение под стражей.

Напомним, следствие полагает, что в марте 2016 года чиновник, зная, что земельный участок площадью около 17,5 тыс. кв. м., расположенный в Махачкале, является собственностью Республики Дагестан, незаконно передал его в собственность ОАО "АСПК" за 1,1 млн руб.

19 января, как сообщало Накануне.RU, Мусаев был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Суд избрал меру пресечения в виде заключения мэра дагестанской столицы под стражу.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, теперь Мусаев будет находиться под стражей два месяца. Ему предъявлено обвинение по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий).

Сам градоначальник свою вину не признаёт.