Китайцы клонировали обезьян по методике "овечки Долли"

Ученые из Китая впервые клонировали обезьян тем же способом, что и знаменитую овечку Долли.

Макаки-крабоеды Чжунчжун и Хуахуа получили свои имена от китайского слова Zhonghua, обозначающего китайский народ. Это не первый случай клонирования обезьян, однако до сих пор применялся способ, при котором уже оплодотворенный эмбрион разделялся на несколько частей, что приводило к рождению нескольких генетически идентичных, как однояйцовые близнецы, обезьян.

На этот раз китайские ученые использовали для клонирования генетическую информацию, полученную из эмбриональных фибробластов — клеток соединительной ткани. Исследователи ранее пытались использовать и клетки взрослых животных, но успеха это не принесло — клоны умерли вскоре после рождения.

Изучение Чжунчжун и Хуахуа позволит больше узнать о клонировании приматов, о возможных болезнях и отклонениях, пишет Газета.ru.