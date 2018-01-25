Жители дома в Екатеринбурге, в котором произошел взрыв, вернулись в квартиры

Жильцам подъезда №1 девятиэтажного жилого дома на улице Пионеров в Екатеринбурге разрешили вернуться в свои квартиры.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, после проведения осмотра подъезда специалисты пришли к выводу, что опасности для людей нет.

Между тем, жителей трех поврежденных квартир пришлось отселить. Доступ в поврежденную взрывом секцию ограничен, пострадавшие квартиры отключены от электроэнергии.

Газо, электро- и теплоснабжение в подъезде функционируют в штатном режиме.

Сразу после ЧП силами управляющей компании проведены работы по утеплению подъезда: оконные проемы временно закрыты пленкой, теплоснабжение на лестничных площадках восстановлено.

В ближайшее время в подъезде начнутся ремонтные работы.

Напомним, происшествие случилось в ночь на 25 января. По предварительным данным, произошел взрыв двух пятилитровых бытовых газовых баллонов, которые находились в одной из секций подъезда на восьмом этаже. В результате ЧП повреждены перегородки трех квартир и входная группа одной из квартир, а также произошел обрыв троса лифта.

С места взрыва были эвакуированы 37 человек. На базе школы №146 развернут пункт временного размещения населения.