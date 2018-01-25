Исинбаева: Действия МОК в отношении российских спортсменов не справедливы

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева назвала жесткими и несправедливыми действия МОК в отношении российских спортсменов.

"Да - правила, критерии, санкции жестки и несправедливы по отношению к нашей стране, нашим чистым спортсменам, но все, что нам остается, - это принять их и следовать им или цивилизовано защищаться в судах. Мы оказались заложниками ситуации, но выход есть всегда, и мы о нем знаем," - написала Исинбаева на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщало Накануне.RU, международный олимпийский комитет категорически запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде-2018. Таким образом, в Пхенчхане флаг России будет под запретом, поскольку российские атлеты на Играх 2018 года имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступают под олимпийским флагом.