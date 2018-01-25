В жилом доме Екатеринбурга произошел взрыв

Шесть единиц техники и 22 человека личного состава пожарных подразделений ликвидируют последствия взрыва в девятиэтажном доме на улице Пионеров в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС по Свердловской области, по предварительной информации, произошел взрыв двух пятилитровых бытовых газовых баллонов, которые находились в одной из секций подъезда на восьмом этаже. В результате ЧП повреждены перегородки трех квартир и входная группа одной из квартир, а также произошел обрыв троса лифта.

Пожарные, вскрыв и обследовав лифтовую шахту, людей там не обнаружили.

С места взрыва эвакуированы 37 человек, из них шесть детей, люди пока размещены в помещении управляющей компании, находящейся в соседнем здании.

На базе школы №146 развернут пункт временного размещения населения.