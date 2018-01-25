Правнук Сталина прокомментировал выход фильма "Смерть Сталина"

Правнук генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина, грузинский художник Яков Джугашвили назвал "нелюдями" авторов фильма "Смерть Сталина".

Таким образом, он осудил появление картины на экранах. По словам художника, британский фильм он не смотрел, но уже сделал выводы о ее создателях.

"Ну чего критиковать каких-то нелюдей? Ну как можно считать человеком человекообразное существо, для которого смерть является поводом для смеха? Это уже нелюдь", — отметил Джугашвили. "Мы теперь живем ради пожрать и отдохнуть. И это является причиной того, что сейчас делается комедия "Смерть Сталина". Это мы позволили создать этот фильм", — заявил художник, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, британский режиссер комедии "Смерть Сталина" ​Армандо Ианнуччи прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у картины в России. Кинематографист выразил надежду на то, что в итоге фильм все-таки выйдет на российские экраны.

Напомним, 23 января министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина". Премьера фильма в России была намечена на 25 января. Ранее юристы Минкульта попросили Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у фильма.