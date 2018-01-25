Первый танкер с российским газом прибыл в США

Танкер Gaselys французской компании Engie с первой партией сжиженного природного газа из России прибыл в американский Бостон.

Судно находится на рейде порта недалеко от берега, сообщает РИА "Новости".

В начале января стало известно о том, что в США поставят первую партию газа с завода "Ямал СПГ". Судно Gaselys вышло из британского порта Айл-оф-Грейн и должно было прибыть в Бостон 20 января. Однако за день до этого танкер взял курс на испанский порт Альхесирас. Компания Engie позднее объяснила изменение траектории непогодой, отметив, что судно все равно в итоге направится в Бостон.

США закупили газ у России из-за повышения цен на это топливо на Восточном побережье страны до $6,3 тыс. за тысячу кубометров. Рост стоимости сырья был вызван погодными условиями.