Наибольший интерес к Олимпиаде в Пхёнчхане проявляют жители Дальнего Востока

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане вызвала наибольший интерес у россиян, живущих на Дальнем Востоке.

Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, ссылаясь на данные туроператоров. По ее словам, наибольший спрос на поездки в Южную Корею на Игры отмечен во Владивостоке, Хабаровске и на Сахалине. При этом средняя продолжительность поездок - 5-7 дней. Среди россиян интерес вызывают соревнования по хоккею, фигурному катанию, биатлону и керлингу, однако дешевых билетов на них уже не купить.

По словам пресс-секретаря, некоторые туристы после посещения Олимпиады планируют отправиться на Гуам, Сайпан или в экскурсионные туры по Южной Корее.

По словам экспертов, интерес к Олимпиаде мог быть намного больше, если бы не санкции, из-за которых российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Международный олимпийский комитет категорически запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде-2018. Таким образом, в Пхенчхане флаг России будет под запретом, поскольку российские атлеты на Играх 2018 года имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступают под олимпийским флагом.