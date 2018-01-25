Эрдоган призвал США прекратить поставки вооружения курдам в Сирии

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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 4
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;
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Новости
25.01.2018 01:33 Мск (03:33 Екб)
политика | За рубежом
Эрдоган призвал США прекратить поставки вооружения курдам в Сирии
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коллаж, Трамп, США, Сирия, Россия, Иран, Турция (2017) | Фото: Накануне.RU

Турецкий президент Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом призвал Вашингтон прекратить поставки вооружения сирийским курдам из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз".
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Как сообщает издание Turkiyeсо, стороны также обсудили ход операции ВС Турции "Оливковая ветвь" в Африне и обстановку в Сирии в целом. Главы государств договорились поддерживать тесный контакт для разрешения сирийского кризиса.

Турция всерьез обеспокоена поддержкой США сирийских курдов. Анкара не раз заявляла, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружения отрядам СНС. Она ассоциирует эти формирования с РПК, которую причисляет к разряду террористических организаций, ТАСС.

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03:33 Екб


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Эрдоган призвал США прекратить поставки вооружения курдам в Сирии
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