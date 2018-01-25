Эрдоган призвал США прекратить поставки вооружения курдам в Сирии

Турецкий президент Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом призвал Вашингтон прекратить поставки вооружения сирийским курдам из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз".

Как сообщает издание Turkiyeсо, стороны также обсудили ход операции ВС Турции "Оливковая ветвь" в Африне и обстановку в Сирии в целом. Главы государств договорились поддерживать тесный контакт для разрешения сирийского кризиса.

Турция всерьез обеспокоена поддержкой США сирийских курдов. Анкара не раз заявляла, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружения отрядам СНС. Она ассоциирует эти формирования с РПК, которую причисляет к разряду террористических организаций, ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, 20 января Турция начала против курдских группировок операцию "Оливковая ветвь". По сообщению Анкары, ее действия направлены исключительно против террористов. Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".