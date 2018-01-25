Дворкович: Американцы прячутся в кулуарах Давоса

Представители американской делегации на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе всеми силами избегают диалога с российскими коллегами.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. "Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений", - сообщил чиновник.

Кроме того Дворкович опроверг слухи о том, что он якобы просил встречи с президентом США. "Я не в позиции просить встречи с Трампом, но готов контактировать с представителями американской делегации", - отметил вице-премьер.

Говоря о санкциях со стороны США, глава делегации предложил не заострять внимание на столь "ничтожном вопросе". "Эти санкции не являются самой интересной вещью на свете, это ничтожный вопрос, мы не должны тратить столько времени на это", - сказал Дворкович. В качестве альтернативы он предложил "более эффективную работу", сообщает РИА "Новости".