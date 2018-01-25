В годовщину сноса Краснознаменной группы в Екатеринбурге пройдут акции с требованием вернуть монумент

В пятую годовщину варварского демонтажа под покровом ночи Краснознаменной группы в Екатеринбурге пройдут акции с требованием вернуть монумент.

Шпили без предварительных обсуждений были снесены в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии Екатеринбурга. Снос вызвал широкую волну возмущения. Впоследствии в городе было проведено несколько десятков уличных и массовых мероприятий с требованием вернуть на Плотинку Краснознаменную группу и орден Ленина, которым город наградили за вклад в Победу.

Общественники провели социологический опрос, согласно которому более 70% горожан высказались за возвращение монумента на прежнее место. Также было опубликовано открытое письмо с требованием к властям приложить все усилия для возвращения памятника, которое подписали около 100 уважаемых и известных горожан, почетных жителей Екатеринбурга.

За возвращение Краснознаменной группы неоднократно высказывался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако в последнее время риторика изменилась, и вот уже на итоговой пресс-конференции глава региона, отвечая на вопрос о десоветизации, заявляет, что "как человек" несильно расстроится, "если я утром проснусь и памятника Ленину не будет". При этом, "как губернатор" он все-таки считает необходимым прислушиваться к мнению населения.

Аналогичного мнения глава региона придерживается и относительно переименования улиц в столице Среднего Урала - необходимо прислушиваться к мнению общественности.

В настоящее время более 13 общественных организаций уже обратились к Евгению Куйвашеву с просьбой ввести мораторий на переименования и остановить десоветизацию. С таким же предложением выступили и свердловские коммунисты.

По словам персека регионального обкома КПРФ Александра Ивачева, борьба за возвращение Краснознаменки не прекращается: каждый месяц в Екатеринбурге на месте, где были установлены шпили, проходят одиночные пикеты. Акции будут проходить и далее.

"До Нового года ежемесячно активисты выходили на пикеты по поводу возвращения Краснознаменной группы. В этом месяце мы пока не проводили акцию, но у нас все в силе, она будет. Это уже такая традиционная "точка" для работы", - отметил Александр Ивачев в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Хотя гораздо более заметны в своих публичных акциях с требованием вернуть Краснознаменную группу активисты свердловского отделения "Сути времени". Не станет исключением и нынешняя годовщина демонтажа "шпилей".

"Пока всех секретов раскрывать не могу, но, конечно, мы планируем мероприятие. Это совершенно точно. Как минимум, 27 января, в субботу, у нас будет пикет. Его должны зарегистрировать. Тогда же пройдет выставка", - рассказал Накануне.RU руководитель "Политклуба" свердловского отделения движения "Суть времени" Алексей Банников.