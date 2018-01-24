Вашингтон расширил санкционный список по КНДР

Вашингтон расширил санкционный список по Северной Корее.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведённое в стране 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ предусматривает новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие санкции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

27 декабря новые санкции против Пхеньяна были приняты в США: соответствующий список пополнили заместитель руководителя отдела военной промышленности Ким Чен Сик и первый замруководителя отдела Центрального комитета правящей в стране Трудовой партии Кореи Ли Пхён Чхоль.

Теперь, как сообщает РБК, принят обновлённый перечень физических и юридических лиц, опубликованный на сайте Минфина США.



Так, в число юридических лиц списка попали северокорейские и китайские организации, в том числе Министерство нефтяной промышленности КНДР.

Кроме того, в перечне присутствуют 16 физлиц, среди которых в том числе несколько работников северокорейских компаний в России. В список также входит гражданка РФ и ЮАР Ирина Хуиш (девичья фамилия — Бурлова), которая, по информации Минфина США, имеет отношение к компании Velmur Managment.