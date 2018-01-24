На Национальное антикоррупционное бюро Украины подали в суд за сотрудничество с ФБР

Одна из общественных организаций Украины подала иск в Окружной административный суд Киева с требованием обязать Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предоставить официальные копии Меморандумов о взаимопонимании, которые были заключены между ФБР и НАБУ. В пресс-службе суда сообщают, что в настоящее время суд изучает вопрос об открытии административного дела.

Также в производстве суда находится иск депутата Верховной рады Борислава Розенблата на директора НАБУ Артема Сытника. Истец просит суд признать противоправными действия Сытника о привлечении к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины сотрудников ФБР без предварительного заключения международного договора.

Отметим, что НАБУ усиленно опекают США. Эксперты усматривают в этом органе инструмент прямого внешнего управления. Как сообщало Накануне.RU, в декабре Госдеп США выразил недовольство действиями киевской власти против НАБУ. Также США настойчиво продвигают создание специального антикоррупционного суда (АКС). Этот вопрос столь важен, что Всемирный банк даже пригрозил Украине прекратить финансирование, если условия по АКС не будут выполнены.