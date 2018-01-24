Путин сообщил о принятии новой десятилетней программы вооружения

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что принята новая Госпрограмма вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы.

"Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный (оборонный, — прим.) заказ до 2027 года", — передаёт "Интерфакс" слова главы государства, сказанные сегодня во время визита на ПАО "Объединённая двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ОДК-УМПО).

ГПВ, в частности, предусматривает строительство атомного подводного крейсера стратегического назначения "Борей-Б", принятие на вооружение истребителей Су-57 и Миг-35, усовершенствование Ту-95, Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3, работы по новому ракетному комплексу стратегического назначения "Сармат", ЗРК С-500, гиперзвуковой ракете "Циркон".

По информации пресс-службы Кремля, Путин, посетив ОДК-УМПО, ознакомился с продукцией предприятия, в том числе гражданского назначения, осмотрел экспозицию деталей и узлов перспективных вертолётных двигателей.

Кроме того, президент встретился с сотрудниками объединения и ответил на их вопросы.