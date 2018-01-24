Руководителем фракции КПРФ в МГД стал актёр и режиссёр Губенко

Сегодня, 24 января, руководителем фракции КПРФ в Московской городской Думе (МГД) был избран Николай Губенко. Об этом Накануне.RU сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Николай Николаевич — опытный политик и депутат, который представляет коммунистическую партию в МГД на протяжении многих лет", — написал политик в своём блоге в Twitter.
Николай Губенко
Кроме того, по словам Шапошникова, назначен замруководителя фракции КПРФ, которым стал председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов.
Леонид Зюганов
Поздравляю Николая Губенко, возглавившего фракцию #КПРФ в #МГД. Николай Николаевич - опытный политик и депутат, который представляет коммунистическую партию в МГД на протяжении многих лет.— Алексей Шапошников (@shaposhnikov_av) 24 января 2018 г.
Замруководителя фракции стал председатель комиссии по науке и промышленности Леонид Зюганов pic.twitter.com/EvnScFI8be