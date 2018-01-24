Руководителем фракции КПРФ в МГД стал актёр и режиссёр Губенко

Сегодня, 24 января, руководителем фракции КПРФ в Московской городской Думе (МГД) был избран Николай Губенко. Об этом Накануне.RU сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Николай Николаевич — опытный политик и депутат, который представляет коммунистическую партию в МГД на протяжении многих лет", — написал политик в своём блоге в Twitter.



Николай Губенко

Кроме того, по словам Шапошникова, назначен замруководителя фракции КПРФ, которым стал председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов.



Леонид Зюганов